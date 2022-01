Anne Frank (1944) (imago images / United Archives)

Wie verschiedene niederländische Medien unter Berufung auf ein internationales Cold-Case-Team berichten, ist die Annahme "sehr wahrscheinlich". Ein FBI-Ermittler erklärte, diese Theorie habe eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 85 Prozent. Sechs Jahre lang hatten das Team den Verrat an dem einst in einem Hinterhaus untergetauchten jüdischen Mädchen und den anderen Menschen dort mit neuesten Techniken untersucht. Der Name des Amsterdamer Notars als Verdächtiger ist nicht neu. Er stand bereits auf einer Liste möglicher Verräter. Van den Berg hatte Verbindungen zu hochrangigen deutschen Funktionären. Das Expertenteam geht davon aus, dass van den Bergh im Besitz einer Liste mit Namen untergetauchter Juden gewesen ist, die ihm im Notfall als "Lebensversicherung" dienen sollte. Mit dem Verrat der Untergetauchten im Hinterhaus habe er versucht, sich selbst und seine Familie zu retten, heißt es. Van den Bergh war ebenfalls Jude.

Während der vergangenen Jahrzehnte gab es immer wieder Theorien über den Verrat an Anne Frank und den sieben anderen Untergetauchten. Die Zahl der Verdächtigen ist zweistellig. Noch nie aber war die Forschung derart gründlich. Als "Cold Case" werden im internationalen Sprachgebrauch neue polizeiliche Ermittlungen zu bisher ungeklärten Kriminalfällen bezeichnet.

Anne Frank wurde nach ihrem Verrat deportiert und starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Zum Symbol für den Holocaust wurde sie durch ein Tagebuch, das sie während der Zeit ihres Verstecks in dem Hinterhaus geführt hatte.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.