Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in München steigt weiter an.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete für die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, einen Wert von 55,6. Am Samstag hatte er bei 54,2 gelegen.



Am Freitag war der Wert mit 50,7 erstmals wieder über der Grenze von 50 gestiegen, ab der zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen getroffen werden sollen. Die Stadt will morgen über das weitere Vorgehen beraten.



Neben München liegen nach Angaben des LGL auch Würzburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 79,8 und Kulmbach mit 50,1 über dem Grenzwert. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 21,7.

Starker Anstieg auch in NRW

Auch in einigen nordrhein-westfälischen Städten steigt die Zahl der Neuinfektionen weiterhin stark an. In Gelsenkirchen lag die 7-Tages-Inzidenz am Sonntag bei 44,1. Sie war damit nach Angaben des Robert Koch-Instituts am höchsten von allen großen Städten und Kreisen in NRW. Vor einer Woche betrug sie noch 10,7.



Am Montag will die Stadt entscheiden, ob in Gelsenkirchen die Anti-Corona-Maßnahmen, insbesondere bei privaten Feiern, verschärft werden. Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss zum ersten Heimspiel der neuen Saison am kommenden Samstag voraussichtlich ohne Zuschauer antreten. Sobald die sogenannte Vorwarnstufe überschritten ist, dürfen keine Fans mehr ins Stadion. Sie liegt bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35.



In dem Fall müssen die Städte außerdem mit den zuständigen Landesbehörden konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen. Überschreitet eine Stadt oder ein Kreis die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche, sind gemäß der nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnung "zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen".

Sieben-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen und Hamm vervierfacht

Die Vorwarnstufe haben am Sonntag auch die Städte Hamm und Remscheid erreicht. Hamm kam auf einen Wert von 43,0, mehr als vier Mal so hoch wie eine Woche zuvor. In Remscheid infizierten sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen 36,9 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus - eine Woche zuvor waren es noch 20,7. In der Nähe der Vorwarnstufe sind außerdem die Stadt Köln mit einem Wert von 34,2 sowie der Oberbergische Kreis mit einem Wert von 33,0.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.