Die britische Premierministerin May hat in ihrer Neujahrsansprache für das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen geworben.

Wenn das Parlament den Vertrag unterstütze, könne Großbritannien über den Berg kommen, sagte May. 2019 könne das Jahr werden, in dem die Differenzen im Brexit-Streit überwunden würden.



Das Parlament in London soll in der dritten Januarwoche über das Abkommen mit Brüssel abstimmen. Eine Mehrheit dafür gilt als fraglich. Sollte die Vereinbarung nicht bis zum 29. März beschlossen sein, droht ein ungeordneter Austritt. Um sich auf einen sogenannten No-Deal-Brexit vorzubereiten, hatte die britische Regierung vor wenigen Tagen Fährschiffe gebucht, die die Versorgung des Landes sicherstellen sollen.