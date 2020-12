In ihrer letzten Neujahrsansprache hat Bundeskanzlerin Merkel die Bürgerinnen und Bürger auf weitere Belastungen in der Corona-Krise eingestimmt. Der Winter werde hart, und jeder müsse seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten, heißt es in dem vorab verbreitetem Redetext.

Mit Blick auf die Impfkampagne meinte die Kanzlerin, täglich würden mehr Menschen immunisiert. Schrittweise kämen andere Alters- und Berufsgruppen dazu – und dann schließlich alle, die es wollten. Merkel betonte, auch sie werde sich impfen lassen, wenn sie an der Reihe sei. Sie kritisierte Leugner des Coronavirus. Verschwörungstheorien seien nicht nur unwahr und gefährlich, sie seien auch zynisch und grausam jenen gegenüber, die in der Pandemie geliebte Menschen verloren hätten.



Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten hatten sich Mitte Dezember darauf verständigt, weite Teile des öffentlichen Lebens bis zum 10. Januar ruhen zu lassen. Am 5. Januar wollen sie das weitere Vorgehen besprechen Bundesgesundheitsminister Spahn hatte jüngst erklärt, eine Rückkehr zur Normalität sei noch sehr weit entfernt.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.