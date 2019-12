Bundeskanzlerin Merkel hat der jüngeren Generation einen entschiedenen Kampf gegen die Erderwärmung zugesagt.

Sie sagte in ihrer Neujahrsansprache, die am Abend auch im Deutschlandfunk ausgestrahlt wird, es seien die Kinder und Enkel der heutigen Generation, die mit den Folgen dessen leben müssten, was man heute tue oder unterlasse. Deshalb wolle sie sich mit all ihrer Kraft dafür einsetzen, dass Deutschland seinen Beitrag leiste - ökologisch, ökonomisch und sozial. Darüber hinaus mahnte die Kanzlerin dazu, den Kampf gegen den Klimawandel ernstzunehmen. Die Erwärmung der Erde sei real, sie sei bedrohlich und sie sei von Menschen verursacht.



Dies gelte auch für alle Krisen, die daraus erwüchsen. Also müsse man auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch sei das möglich, betonte Merkel.