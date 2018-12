Spitzenvertreter der evangelischen und katholischen Kirche haben einen stärkeren Einsatz für Frieden und Zusammenhalt gefordert.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärte, am Reden vom Frieden fehle es nicht. Am Handeln manchmal schon. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Marx, betonte, Europa stehe im kommenden Jahr vor der Aufgabe, besonders ärmeren Menschen Möglichkeiten zu eröffnen und zu zeigen, wie Vielfalt und Einheit im Miteinander möglich seien.



Auch Bundeskanzlerin Merkel rief zu mehr Zusammenhalt international sowie in Deutschland auf. Nur so seien die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, sagte sie in ihrer Neujahrsansprache. Als wichtigste Themen nannte die Kanzlerin den Klimawandel, die Migration und den Kampf gegen den internationalen Terrorismus.