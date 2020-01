Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, mehr für den Schutz von Einsatzkräften und Kommunalpolitikern zu tun.

Wenn Angehörige von Polizei und Rettungsdiensten oder Kommunalpolitikerinnen und -politiker angegriffen würden, gehe das alle an, sagte Steinmeier bei seinem Neujahrsempfang in Berlin. Es dürfe nicht sein, dass Menschen sich von ihrem Amt zurückzögen, weil sie um ihr Leben und um das ihrer Familien fürchteten. Der Bundespräsident appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, gegen ein Klima des Hasses und der Menschenverachtung zu kämpfen.



Steinmeier empfing zudem 70 ehrenamtlich Tätige und würdigte deren Engagement für das Gemeinwohl.