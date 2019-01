Papst Franziskus hat Katholiken in aller Welt zum politischen Engagement für den Frieden aufgerufen.

Politik sei nicht nur den Regierenden vorbehalten; alle trügen Verantwortung, sagte er beim Mittagsgebet am Neujahrstag auf dem Petersplatz in Rom. Die Politik sei nur in dem Maß gut, in dem jeder seinen Teil zum Dienst am Frieden beitrage. Der Neujahrstag wird von der katholischen Kirche traditionell als Weltfriedenstag begangen.



In einer bereits Mitte Dezember verbreiteten Botschaft zum Weltfriedenstag hatte Franziskus eine Eskalation von Einschüchterungen in der Politik beklagt. Er wandte sich gegen unkontrollierbaren Waffenhandel und politische Diskurse, die Migranten die Schuld an allen Übeln gebe.