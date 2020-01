Papst Franziskus hat am Neujahrstag mehr Mitspracherecht von Frauen bei Entscheidungen gefordert. Wer eine bessere Welt wolle, eine Welt, die friedlicher sei, dem möge die Würde jeder Frau am Herzen liegen, sagte er bei der Neujahrsmesse im Petersdom in Rom.

Zugleich kritisierte der Papst die verbale und körperliche Gewalt gegenüber Frauen. Sie würden ständig beleidigt, geschlagen, vergewaltigt und ausgebeutet wie Nutzobjekte. Wörtlich sagte Franziskus, der Leib von Frauen werde auf "profanen Altären der Werbung, des Gewinns und der Pornografie geopfert".



Seit langem fordern Laien und auch viele Katholiken mehr Mitsprache von Frauen in der Kirche. Jedoch sind Hoffnungen bisher enttäuscht worden, dass Franziskus die Kirche für Frauen zum Beispiel in geistlichen Ämtern öffnet.



Die deutschen katholischen Bischöfe riefen Kirche und Gesellschaft zu einem Umdenken auf. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte in München, alte Schablonen und Besitzstandsdenken müssten beiseitegelassen werden. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, riet in seiner Neujahrbotschaft zu mehr Gottvertrauen.