Nach dem Unabhängigkeits-Referendum im Übersee-Gebiet Neukaledonien ist der französische Premierminister Philippe zu Gesprächen in Nouméa eingetroffen.

Er will mit Gegnern und Befürwortern der Loslösung von Frankreich sprechen. Knapp 57 Prozent der Wahlberechtigten hatten für den Verbleib bei Frankreich gestimmt. Das war vor allem für die Ureinwohner eine Enttäuschung. Philippe lobte den Verlauf der Volksabstimmung. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses war es weitgehend ruhig geblieben. In Nouméa hatten Jugendliche einige Autos in Brand gesetzt.



Neukaledonien wurde 1853 französische Kolonie, besitzt inzwischen aber eine weitreichende Autonomie.