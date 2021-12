Die Referentin des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Avantario, teilte mit, die Verstorbenen seien über 80 Jahre alt gewesen. Die Meldung über die Todesfälle an das Gesundheitsamt sei verzögert erfolgt. Den Angaben zufolge waren die meisten Bewohner der Einrichtung zweimal geimpft. Booster-Impfungen seien aber mehrfach verschoben worden, weil es an Impfstoff gefehlt habe. Weiter hieß es, in dem Heim seien auch zahlreiche Mitarbeitende an Corona erkrankt. Angaben zu ihrem Impfstatus wurden nicht gemacht. In der Politik wird neben einer allgemeinen Impfpflicht auch eine berufsbezogene beispielsweise für die Pflegebranche diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.