Der umstrittene Publizist Roland Tichy ist mit einer Klage gegen Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth vor Gericht gescheitert.

Roth hatte Tichy im Oktober 2019 in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" neurechten Plattformen zugeordnet, deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruhe. Tichy hatte dagegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Der Antrag wurde nun zurückgewiesen, wie das Stuttgarter Landgericht mitteilte.



Nach Ansicht der Zivilkammer handelt es sich um eine substanzarme Meinungsäußerung. Die Äußerung sei zudem im Rahmen des politischen Meinungskampfes erfolgt, an dem sich Tichy mit Veröffentlichungen auf seiner Online-Plattform beteiligt. Tichy betreibt das Magazin "Tichys Einblick". Er müsse sich als Akteur der öffentlichen Meinungsbildung auch überspitzte Äußerungen wie die von Roth gefallen lassen.



Die Grünen-Politikerin hatte in dem Interview gesagt: "Wir müssen die Stichwortgeber benennen, all diese neurechten Plattformen, deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht - von Roland Tichy über Henryk M. Broder bis hin zu eindeutig rechtsradikalen Blogs."

Tichy verlor im Januar auch gegen "Correctiv"

Roth erklärte, Meinungsfreiheit sei weder ein Freibrief zu Verleumdung und Hetze, noch schirme sie ab vor Kritik und Widerrede. Wer lauthals austeile, beim leisesten Widerspruch aber vor Gericht ziehe, mache sich wenig glaubwürdig.



Im Januar hatte sich das Recherche-Netzwerk "Correctiv" vor dem Landgericht Mannheim gegen eine Klage der Internetzeitung "Tichys Einblick" durchgesetzt. Die Richter lehnten in ihrem Urteil eine Einstweilige Verfügung ab. "Correctiv" veröffentlichte das Dokument. "Correctiv"-Chef David Schraven teilte auf Facebook mit, Geschäftsführer Roland Tichy und dessen Anwalt Joachim Steinhöfel hätten "satt verloren", die Faktenchecks von "Correctiv" seien gestärkt worden. Hintergrund ist ein Streit über die Faktenchecks auf Facebook. Das Recherche-Netzwerk hatte hier einen kritischen Beitrag zu einem "Tichys Einblick"-Artikel mit dem Titel "500 Wissenschaftler erklären: 'Es gibt keinen Klimanotfall'" aus 2019 gebracht.