Neuregelung bei Maklergebühr Bundesjustizministerin will Bestellerprinzip einführen

Was bei Wohnungsvermietungen gilt, soll es bald auch für Wohnungs- und Häuserkäufe geben: Wer den Immobilienmakler beauftragt, soll zahlen. Das will Bundesjustizministerin Katarina Barley jetzt durchsetzen. Vor allem junge Käufer sollen so entlastet werden.

Von Theo Geers

