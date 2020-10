Neuregelung für Theater in NRW Intendantin: Viel Arbeitsaufwand für wenige Zuschauer

Nur noch 20 Prozent der Sitzplatzkapazität dürfen für Veranstaltungen vergeben werden, so sieht es die Corona-Verordnung in NRW vor. Die Düsseldorfer Intendantin Kathrin Tiedemann wundert die Neuregelung: "Bislang sind bundesweit keine Infektionen in Theaterhäusern nachgewiesen", sagte sie im Dlf.

Kathrin Tiedemann im Gespräch mit Stefan Koldehoff