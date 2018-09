Joachim Bauer sagte, früher habe es ein höheres Maß an Eltern-Verantwortung gegeben. So seien vor einigen Jahrzehnten noch deutlich weniger Eltern berufstätig gewesen. Da viele von ihnen mittlerweile die Erziehung nicht mehr in vollem Umfang übernehmen könnten, hätten die Schulen verstärkt diese Aufgabe übernehmen müssen. Das sei aber nicht im nötigen Umfang geschehen. Noch immer gebe es in vielen Schulen Halbtagsbetrieb und die Kinder würden danach ins Nichts entlassen.

Bauer brachte eine Anschubfinanzierung in Milliardenhöhe für die Modernisierung der Schulen ins Gespräch, damit Kinder und Lehrer Spaß daran hätten, dort zu sein.