Der Bürgermeister von Neuruppin, Golde, ist erneut bedroht worden.

Nach Angaben der Polizei ging eine entsprechende E-Mail an die Dienstadresse Goldes. Die Mail sei zunächst nicht bemerkt worden, weil sie im Spam-Ordner gelandet war. Golde habe eine weitere Strafanzeige gestellt. Vor zwei Tagen hatten Unbekannte bereits das Auto des Kommunalpolitikers vor dessen Wohnung angezündet. Außerdem fand er ein Drohschreiben im Briefkasten. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt zu den Hintergründen. Am 8. November finden in Neuruppin Bürgermeisterwahlen statt. Golde tritt zum dritten Mal an.

