Nach ihrem deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl vor zwei Wochen hat Neuseelands Premierministerin Ardern ihr Kabinett vorgestellt.

Neue Außenministerin wird die Maori Nanaia Mahuta. Sie war zuvor Ministerin für Lokalverwaltung und Maori-Entwicklung. Mahuta trägt eine traditionelle weibliche Maori-Tätowierung am Kinn. Arderns 20-köpfiges Kabinett beinhaltet acht Frauen, fünf Maori und drei LGBTQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere Menschen). Zum stellvertretenden Premier ernannte Ardern Finanzminister Robertson. Neuer Gesundheitsminister ist Andrew Little.



Ardern betonte, das Kabinett sein "unglaublich vielfältig" und spiegele das Neuseeland wider, das sie gewählt habe. Als Prioritäten für die zweite Amtszeit nannte sie die Corona-Pandemie und die Förderung der wirtschaftlichen Erholung.



Maori und Inselbewohner aus dem Pazifik machen knapp ein Viertel der neuseeländischen Bevölkerung aus, sind aber in den Statistiken über Kriminalität und Armut deutlich überrepräsentiert. Mahuta erklärte jüngst, die Tätowierung sei eine Möglichkeit, sowohl ihre Vorfahren zu ehren als auch gegen die Stigmatisierung eines Aspekts der Maori-Kultur zu kämpfen, den viele Neuseeländer mit Verbrechen und Gangs in Verbindung bringen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.