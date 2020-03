Anlässlich des ersten Jahrestages der Terroranschläge von Christchurch hat Neuseeland an die Opfer erinnert.

Es sei wichtig, auch in Zukunft Schikanen, Rassismus und Diskriminierung klar zu verurteilen, sagte Premierministerin Ardern. Die Tat habe Neuseeland und seine Bewohner auf fundamentale Weise verändert.



Am 15. März 2019 hatte ein erklärter Rassist in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen getötet. Für Sonntag ist eine nationale Gedenkveranstaltung in Neuseeland geplant.



Der 29-jährige Tatverdächtige wird im Juni vor Gericht gestellt. Dem Australier droht lebenslange Haft.