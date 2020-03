In Neuseeland haben die Menschen an den Terroranschlag in Christchurch vor einem Jahr erinnert.

Zahlreiche Menschen legten Blumen an den Tatorten, zwei Moscheen, nieder. Eine für heute geplante nationale Gedenkveranstaltung mit tausenden Teilnehmern wurde wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt.



Am 15. März 2019 hatte ein erklärter Rassist in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen getötet. Der 29-jährige Tatverdächtige wird im Juni vor Gericht gestellt. Dem Australier droht lebenslange Haft.

Journalistin: Anzeichen für mehr Bewusstsein gegen Alltagsrassismus

Nach Angaben der in Christchurch lebenden Journalistin Anke Richter sind weiter viele Überlebende und Angehörige traumatisiert.



Sie hätten langwierige gesundheitliche und psychische Probleme, sagte die deutsche Journalistin im Deutschlandfunk. Ein Jahr nach dem rassistischen Attentat herrsche insbesondere Angst in der muslimischen Community. Musliminnen und Muslime hätten aber zunehmend eine Stimme bekommen, sagte Richter. Man sehe mehr von ihnen in öffentlichen Ämtern, in der Stadtverwaltung – das habe es vorher nicht gegeben. Zudem sieht die Journalistin ein höheres Bewusstein für Alltagsrassismus in der Bevölkerung der neuseeländischen Hauptstadt. Zuvor habe die Gesellschaft "den Rechtsextremismus übersehen".