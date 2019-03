Fünf Tage nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch sind die ersten Opfer beigesetzt worden.

Es handelt sich um Vater und Sohn, die erst vor kurzem aus Syrien nach Neuseeland gekommen waren. Insgesamt wurden sechs der 50 Anschlagsopfer beigesetzt. Am Freitag soll im ganzen Land mit zwei Schweigeminuten der Opfer gedacht werden. Die Regierung in Neuseeland will in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Waffenrechts vorlegen.