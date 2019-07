Vier Monate nach den Anschlägen von Christchurch haben viele Menschen in Neuseeland im Rahmen eines Regierungsprogramms ihre Waffen abgegeben.

An der ersten von 250 geplanten Aktionen beteiligten sich nach Angaben der Polizei 170 Menschen. Die übergebenen Waffen wurden in einer hydraulischen Presse zerstört. Zur Enstschädigung erhielten die vormaligen Besitzer zusammen umgerechnet rund 260.000 Euro. Die neuseeländische Regierung stellt für den Rückkauf von Waffen knapp 120 Millionen Euro zur Verfügung. Es geht vor allem um halbautomatische Gewehre, die durch eine Gesetzesänderung mittlerweile illegal sind. - Im März hatte der Attentäter von Christchurch in zwei Moscheen 51 Menschen erschossen.