Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Neuseeland sind in der Region Canterbury Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Besonders betroffen war nach Angaben des Wetterdienstes der Ort Akaroa, wo innerhalb von zwei Tagen mehr Regen niederging, als insgesamt seit Jahresbeginn. Die Zeitung "New Zealand Herald" berichtet von dramatischen Rettungsaktionen per Hubschrauber. In der Region auf der Südinsel, in der auch die Großstadt Christchurch liegt, wurde der Notstand ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.