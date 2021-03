In Neuseeland ist an den Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch vor zwei Jahren erinnert worden.

An der Zeremonie nahmen mehrere hundert Menschen teil, darunter Überlebende und Angehörige von Opfern. Premierministerin Ardern betonte in ihrer Rede, die Angriffe hätten nur das Selbstverständnis Neuseelands als multi-religiöse Nation gestärkt. Am 15. März 2019 hatte ein aus Australien stammender Rechtsterrorist in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen erschossen. Die Gedenkfeier zum ersten Jahrestag war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.