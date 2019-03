Die Regierung in Neuseeland will in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf zur Verschärfung des Waffenrechts vorlegen.

Das kündigte der stellvertretende Premierminister Peters an. Nach bislang geltendem Recht darf man in Neuseeland schon mit 16 Jahren Waffen besitzen. Dazu benötigt man einen Waffenschein, muss die Waffen aber nicht alle einzeln anmelden. Peters äußerte sich bei einem Treffen in Jakarta, wo er die indonesischen Opfer würdigte. Der Anschlag auf die beiden Moscheen in Christchurch habe das Land für immer verändert.



In Neuseeland waren heute die ersten Todesopfer nach islamischem Ritus beigesetzt worden. Es handelt sich um Vater und Sohn, die erst vor kurzem aus Syrien nach Neuseeland gekommen waren. Am Freitag soll im ganzen Land mit zwei Schweigeminuten der Opfer des Anschlags gedacht werden.