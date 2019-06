In Neuseeland soll es ab morgen keine Einweg-Plastiktüten mehr im Handel geben.

Durch das Verbot solle sichergestellt werden, dass weniger Plastik in Flüssen, Bächen, Abwasserkanälen und im Meer lande, erklärte die stellvertretende Umweltministerin Sage. Seevögel, Fische, Schildkröten und Meeressäuger sollten durch die Maßnahme künftig weniger zu Schaden kommen. Mehr als 100 Länder haben bereits ein vollständiges Verbot von Plastiktüten eingeführt, unter anderem Belgien, Frankreich, Italien und China.



Neuseeland gehört zu den Ländern mit einem hohen Verbrauch an Plastiktüten. Im Durchschnitt benutzt jeder Einwohner mehr als 150 Einweg-Tüten pro Jahr. Viele davon gelangen in Flüssen und im Meer.