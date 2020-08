Rund eineinhalb Jahre nach den Anschlägen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch ist der Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Eine vorzeitige Entlassung schloss das Gericht aus und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es ist das erste Mal, dass in Neuseeland ein solches Strafmaß verhängt wurde. Der 29-jährige Rechtsextremist aus Australien hatte am 15. März vergangenen Jahres zwei Moscheen überfallen und 51 Menschen erschossen. 50 weitere wurden verletzt. Der Täter übertrug die Tat per Helmkamera ins Internet. Vor Gericht bekannte er sich in allen Anklagepunkten schuldig.



Neuseelands Premierministerin Ardern begrüßte die lebenslange Haftstrafe. Sie hoffe, dass heute der letzte Tag sei, an dem es Anlass gebe, den Namen des Terroristen zu hören oder auszusprechen, erklärte Ardern in Christchurch. Er verdiene Stille auf Lebenszeit.