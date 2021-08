Der Lockdown für Neuseelands größte Stadt Auckland ist um weitere zwei Wochen verlängert worden.

Das teilte Premierministerin Ardern in Wellington mit. Der landesweite Lockdown gilt bis morgen. Es wird erwartet, dass es dann Lockerungen gibt. Ardern hatte die strikten Beschränkungen vor rund zwei Wochen verhängt, nachdem in Auckland der erste bekannte lokale Corona-Fall seit nahezu sechs Monaten aufgetreten war. Am Wochenende verzeichneten die Behörden 83 Neuinfektionen, größtenteils in Auckland.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.