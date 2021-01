In Neuseeland hat ein Mann das Parlamentsgebäude mit einer Axt attackiert.

Nach Polizeiangaben zerstörte er in der Hauptstadt Wellington die Fenster des Eingangsbereichs, drang aber nicht in das Gebäude ein. Der Mann wurde festgenommen. Sein Motiv sowie ein möglicher Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols ist unklar. Die Parlamentsverwaltung kündigte eine Überprüfung des Sicherheitskonzeptes an.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.