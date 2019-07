In Neuseeland haben tausende Maori ein Ende der Praxis gefordert, gefährdete Kinder aus Familien herauszunehmen und in staatliche Obhut zu geben.

Proteste gab es unter anderem vor dem Parlament in Wellington, aber auch in anderen Städten. Die Demonstranten kritisierten, dass überproportional viele Maori-Familien betroffen seien. Sie warfen der Regierung Rassismus und Kolonial-Methoden vor. Für Empörung hatte zuletzt eine Meldung gesorgt, Regierungsbeamte hätten versucht, einer Mutter im Krankenhaus ihr Neugeborenes wegzunehmen. Das zuständige Ministerium hatte zudem vergangene Woche einen Bericht veröffentlicht, nach dem in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als hundert Kinder verletzt oder misshandelt wurden, während sie sich in staatlicher Obhut befanden.



Neuseelands Außenminister Peters warnte davor, Sozialarbeiter pauschal als unfähig und unsensibel darzustellen.