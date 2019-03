In Neuseeland sind bei einem Angriff auf Muslime mehrere Menschen getötet worden. Das bestätigte die Polizei. Demnach wurden in zwei verschiedenen Moscheen in der Stadt Christchurch Menschen von Schüssen getroffen.

Premierministerin Ardern sprach von einem der dunkelsten Tage für Neuseeland und von einem beispiellosen Akt der Gewalt. Nach ihren Angaben ist eine Person festgenommen worden. Es sei aber möglich, dass es noch einen zweiten Täter gebe. Genaue Angaben zur Zahl der Toten wurden bisher nicht gemacht.



Die Polizei riet, aus Sicherheitsgründen Moscheen in ganz Neuseeland zu meiden. Außerdem forderte sie die Menschen in Christchurch auf, nicht auf die Straße zu gehen. Die Schulen wurden abgeriegelt.