In Neuseeland hat ein Mann in einem Einkaufszentrum in der Nähe der Stadt Auckland mehrere Menschen verletzt.

Premierministerin Ardern sprach von mindestens sechs Verletzten. Der Angreifer sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Sie sagte, es habe sich um einen terroristischen Akt gehandelt. Der Angreifer sei den Sicherheitsbehörden schon seit Jahren bekannt. Er sei ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.