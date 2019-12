In Neuseeland suchen Taucher in den Gewässern rund um die Vulkaninsel White Island weiter nach zwei Vermissten.

Die Polizei prüft unterdessen Anhaltspunkte zur Suche an Land. Gestern waren sechs Leichen unter schwierigsten Bedingungen von der Insel geborgen worden. Die neuseeländische Regierungschefin Ardern kündigte für Montag eine Gedenkminute für die Opfer an. Bei dem Vulkanausbruch am Montag waren mindestens 16 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden.