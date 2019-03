Als Reaktion auf den Anschlag auf zwei Moschen mit mindestens 49 Toten hat Neuseelands Premierministerin Ardern eine Änderung der Waffengesetze angekündigt.

Der Hauptverdächtige habe bei dem Angriff fünf Waffen mit sich geführt, davon zwei halbautomatische, sagte Ardern auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Wellington. Der 28-jährige Australier sei im Besitz eines Waffenscheins. Er soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei weitere Verdächtige seien noch in Gewahrsam. Die Ermittlungen darüber, ob und wie sie an den Anschlägen beteiligt waren, liefen noch. Unter den Todesopfern sollen Staatsbürger aus Pakistan, die Türkei, Saudi-Arabien, Indonesien und Malaysia sein. Mehr als 40 Personen wurden nach Angaben der Polizei in Christchurch verletzt.



Die Tat löste weltweit Entsetzen aus. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem perfiden Angriff auf betende Menschen. Der Anschlag sei gegen Muslime gerichtet gewesen und damit auch gegen die offene und tolerante Gesellschaft.