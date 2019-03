Mit einem islamischen Gebet hat das neuseeländische Parlament der 50 Toten des Anschlags in Christchurch gedacht.

Premierministerin Ardern begann ihre Rede mit der arabischen Grußformel "Salam aleikum" - Friede sei mit Euch. Zugleich rief sie Internet-Konzerne wie Facebook und Google auf, ihrer moralischen Verantwortung gerecht zu werden und die Verbreitung von Terror-Videos zu verhindern. Ein 17-minütiges Video, in dem große Teile des Verbrechens von Christchurch zu sehen sind, kursiert immer noch im Netz. Der mutmaßliche Täter, ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien, sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte am Freitag in zwei Moscheen ein Massaker verübt. 30 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt.