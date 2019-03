Mit einem islamischen Gebet hat das neuseeländische Parlament der 50 Toten des Anschlags in Christchurch gedacht.

Premierministerin Ardern begann ihre Rede mit der arabischen Grußformel "Salam aleikum" - Friede sei mit Euch. Sie kündigte an, dem Attentäter keine Plattform zu bieten, um seine rassistischen Ansichten zu verbreiten. Der Angeklagte will sich vor Gericht selbst verteidigen und auf einen Anwalt verzichten. Der 28-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte am Freitag zwei Moscheen überfallen und das Feuer eröffnet. Er hatte die Tat unter anderem mit einer Helmkamera gefilmt und das Video live bei Facebook übertragen. Außerdem veröffentlichte er eine Kampfschrift. Bei dem Massaker wurden 30 Menschen zum Teil schwer verletzt.