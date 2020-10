Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein deutlicher Sieg der Labour Party von Premierministerin Ardern ab.

Sie kommt nach bisher vorliegenden Ergebnissen auf etwa 60 der insgesamt 120 Sitze. Die National Party der konservativen Kandidatin Collins erhält demnach nur rund 30 Sitze. Sie erkannte den Wahlsieg Arderns bereits an.



Aus der letzten Wahl im Jahr 2017 war die National Party noch als stärkste Kraft hervorgegangen. An die Regierung kam Ardern damals durch eine Koalition mit der populistischen Partei "New Zealand First" und den Grünen.



In Neuseeland waren etwa 3,5 Millionen Menschen stimmberechtigt. Die Wahl sollte bereits im September stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

