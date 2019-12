In Neuseeland will die Polizei morgen mit der Bergung der mutmaßlich acht Todesopfer von der Vulkaninsel White Island beginnen.

Dies teilte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt Wellington mit. Bislang war eine Bergung wegen der andauernden Eruptionen nicht möglich.



Die Zahl der Todesopfer hat sich inzwischen erhöht: Zwei weitere Menschen erlagen im Krankenhaus ihren schweren Verbrennungen. Zusammen mit den vermuteten acht Opfern auf der Insel wären es dann insgesamt 16 Tote. Die Touristen waren am Montag von dem Ausbruch überrascht worden. Mehrere Verletzte schweben noch in Lebensgefahr.



Der Vulkan Whakatane ist der aktivste Neuseelands.