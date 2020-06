Aus Solidarität mit den Afroamerikanern in den USA haben in Neuseeland tausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassimus demonstriert.

Hintergrund ist die Tötung des US-Amerikaners George Floyd infolge eines Polizeieinsatzes in der Großstadt Minneapolis vor einer Woche. In Auckland zogen rund 2.000 Demonstranten vor das amerikanische Konsulat und riefen "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden", und "Schwarze Leben zählen". In Christchurch versammelten sich rund 500 Menschen. Vor dem Parlament in der Hauptstadt Wellington gab es eine Mahnwache. Im Gegensatz zu den gewaltsamen Protesten in den USA blieben die Demonstrationen in Neuseeland friedlich.