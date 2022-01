Ein unterseeischer Vulkanausbruch hat weite Teile im Südpazifik erschüttert. (New Zealand High Commission/ZUMA Press Wire Service/dpa)

Ministerpräsidentin Ardern sagte in Wellington, es seien erhebliche Schäden an Booten und Geschäften entlang der Küste in Tonga entstanden. Die Kommunikation sei nach wie vor sehr begrenzt. Das Internet wurde kurz nach dem Ausbruch am Samstagabend unterbrochen. Berichte über Verletzte oder Todesopfer aus dem Inselstaat gibt es bislang nicht. Im mehr als 10.000 Kilometer entfernten Peru ertranken jedoch zwei Frauen wegen ungewöhnlich hoher Wellen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.