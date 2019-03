In Neuseeland soll am Freitag mit zwei Schweigeminuten der Opfer des Anschlags von Christchurch gedacht werden.

Wie Premierministerin Ardern bei einem weiteren Besuch in der Stadt ankündigte, wird es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine nationale Trauerfeier geben. Unterdessen wurden die ersten Todesopfer nach islamischem Ritus beigesetzt. Es handelte sich um zwei Männer, die erst vor kurzem aus Syrien nach Neuseeland gekommen waren. Bei dem rassistisch motivierten Attentat auf zwei Moscheen waren am vergangenen Freitag 50 Menschen getötet worden, 29 Verletzte sind noch zur Behandlung in Krankenhäusern.



Der Zentralrat der Muslime forderte als Reaktion mehr Schutz für Moscheen in Deutschland.