Vor der Küste Neuseelands hat es ein schweres Erdbeben gegeben.

Das Beben vor der neuseeländischen Nordinsel habe eine Stärke von 6,9 gehabt, teilte die US-Erdbebenwarte mit. Zudem wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Medienberichten zufolge forderte der Zivilschutz die Bewohner der Küstenregionen auf, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben und dem Wasser fern zu bleiben.



Den Angaben zufolge sollen die Erschütterungen in der ganzen Region zu spüren gewesen sein, auch in den Großstädten Auckland, Wellington und Christchurch. Über Schäden oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.