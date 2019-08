In einer beliebten Urlaubsregion Neuseelands dürfen Touristen künftig nicht mehr mit Delphinen schwimmen.

Die Entscheidung der Regierung gilt für die "Bay of Islands" auf der Nordinsel. Nach Auskunft der Naturschutzbehörde haben Untersuchungen ergeben, dass der Umgang mit Menschen große Auswirkungen auf das Verhalten und die Population des Großen Tümmlers hat. Demnach ging der Bestand der Delphinart in der Region seit 1990 um zwei Drittel zurück. Heute sollen sich nur noch rund 30 Tiere in der Bucht befinden.



Die Behörde erklärte, die Menschen "lieben die Delphine zu sehr". Das habe einen erheblichen Einfluss auf das Ruhe- und Fressverhalten der Tümmler. Künftig dürfen Tourveranstalter auch nur noch morgens und nachmittags Bootsausflüge anbieten und dabei nur noch 20 statt wie bisher 30 Minuten mit den Tieren in Kontakt treten. So sollen die Tiere wieder mehr Zeit für sich selbst bekommen.



Der Große Tümmler hält sich normalerweise gerne in Küstengebieten auf. In Neuseeland bieten viele Veranstalter Schwimmtouren mit wilden Delphinen an.

Touren mit dem Gemeinen Delphin oder dem Schwarzdelphin in anderen Teilen des Landes bleiben erlaubt.