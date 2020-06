Neuseeland verbietet zum Schutz von Delfinen Treibnetz-Fischerei

Neuseeland verbietet zum Schutz von Delfinen ab Oktober die Benutzung von Treibnetzen.

Wie die Regierung mitteilte, werden zudem keine neuen Genehmigungen für seismische Untersuchungen und Meeresbodenbergbau in den Schutzgebieten erteilt. Mit diesen Maßnahmen solle zum Erhalt der bedrohten Maui- und Hector-Delfine beigetragen werden. Die Regierung erklärte, man werde den kommerziellen Fischereibetrieben helfen, andere Methoden als Treibnetze zu nutzen.



Wegen ihrer enormen Beifangrate ist diese Art der Fischerei seit Jahrzehnten in der Kritik. In der EU sind Treibnetze seit 2008 verboten.