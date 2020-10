In Neuseeland hat die Parlamentswahl begonnen.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Die Wahl sollte bereits im September stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.



In den Umfragen lag zuletzt die Labour-Partei mit Premierministerin Ardern deutlich vorn. Ihre schärfste Konkurrentin ist die Politikerin Collins von der konservativen National-Partei.



Um regieren zu können, braucht eine Partei oder eine Koalition 61 der 120 Sitze im Parlament. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Labour die absolute Mehrheit aus eigener Kraft schafft. Bislang regierte Ardern in einer Koalition mit der populistischen Partei "New Zealand First" und den Grünen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.