Die neuseeländische Regierung hat eine Woche nach dem Start eines Programms von Waffenrückkäufen eine positive Bilanz gezogen.

Wie Polizeiminister Nash in Wellington mitteilte, kaufte der Staat mehr als 10.000 Schusswaffen und Waffenteile im Wert von umgerechnet 3,7 Millionen Euro zurück. Es geht vor allem um halbautomatische Gewehre, die durch eine Gesetzesänderung mittlerweile illegal sind. Die übergebenen Waffen wurden in einer hydraulischen Presse zerstört. - Im März hatte ein Attentäter in Christchurch in zwei Moscheen 51 Menschen erschossen.