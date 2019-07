In Neuseeland soll der Waffenbesitz künftig stärker kontrolliert werden.

Die Regierung in Wellington legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Danach soll unter anderem ein Register für alle Waffen eingerichtet werden. Zudem soll Waffenbesitzern vorgeschrieben werden, ihre Lizenzen alle fünf Jahre zu erneuern. Zuletzt waren die Bestimmungen bereits nach einem Attentat verschärft worden. Im März hatte ein Schütze 51 Menschen in zwei Moscheen in Christchurch getötet.