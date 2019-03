Neuseelands größte Waffenmesse ist nach dem Angriff auf zwei Moscheen in Christchurch mit 50 Toten gestrichen worden.

Als Grund nannten die Organisatoren den Respekt vor den Opfern sowie erhöhte Sicherheitsrisiken. Die Messe war für den 23. März angesetzt.



Premierministerin Ardern will nach dem Angriff die Waffengesetze verschärfen. Dazu kam in Wellington bereits das Kabinett zusammen. Eine Option sei es, den privaten Besitz von halbautomatischen Gewehren zu verbieten, erklärte Ardern. Solche Waffen nutzte der Attentäter bei der Attacke am Freitag.