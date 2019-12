Knapp eine Woche nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island ist die Zahl der Toten auf 18 gestiegen.

Nach Polizeiangaben erlag eine Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen. Insgesamt werden noch 26 Menschen mit teils schweren Verbrennungen in Kliniken in Neuseeland und Australien behandelt.



Zum Zeitpunkt der Eruption am Montag hatten sich 47 Touristen und Reiseführer auf der Insel in der Bay of Plenty etwa 50 Kilometer vor der Küste der neuseeländischen Nordinsel aufgehalten. Darunter waren vier Deutsche, die nach Angaben des Auswärtigen Amts Verletzungen davontrugen.