Corona-Pandemie

Ab August sollen die Grenzen in Neuseeland wieder für Touristen und Arbeitsmigranten geöffnet werden. (imago images/ZUMA Wire)

Das soll auch für Touristen, Studierende und Arbeitsmigranten gelten, wie Premierministerin Ardern in einer Rede auf einem Wirtschaftstreffen in der Hauptstadt Auckland bekanntgab. Die Grenzen werden damit zwei Monate früher als ursprünglich geplant geöffnet. Damit solle die Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden, die unter den corona-bedingten Grenzschließungen leidet.

Neuseeland hatte sich im März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Die Grenzen wurden erst kürzlich für geimpfte Besucher aus bestimmten Ländern geöffnet.

