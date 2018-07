Der frühere Radprofi Andreas Kappes ist tot.

Der 52-Jährige starb an den Folgen eines allergischen Schocks nach einem Insektenstich. Der Bund Deutscher Radfahrer bestätigte eine entsprechende Meldung der Neuss-Grevenbroicher Zeitung. Kappes war zuletzt Sportlicher Leiter der am morgen beginnenden Tour de Neuss. An dem Hauptrennen werden unter anderen der deutsche Spitzensprinter André Greipel und Rick Zabel teilnehmen.



Kappes feierte in seiner aktiven Karriere vor allem auf der Bahn, aber auch auf der Straße Erfolge. Der gebürtige Bremer fuhr unter anderem für das Team Telekom und Gerolsteiner, gewann Etappen bei der Tour de Suisse, beim Giro d'Italia sowie Paris-Nizza und nahm fünfmal an der Tour de France teil. Auf der Bahn feierte er 24 Siege bei Sechstagerennen. Nach einer positiven Dopingprobe war er 1997 für ein halbes Jahr gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.